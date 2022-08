Veja os memes da posse de Moraes: comparações com Sandman e Foucault

Alexandre de Moraes em "Xandão Radical" acompanhado da legenda "vigiar e punir" uma referência a uma das obras de Michel Foucalt (foto: Reprodução)

A posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (16/8) gerou um farto material para os internautas que viram nas falas e nas interações do evento motivos para fazer galhofa com o episódio.

A reação do vereador pelo Rio de Janeiro e filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) Carlos Bolsonaro, no encerramento da cerimônia, chamou atenção. Ele não se levantou para aplaudir Moraes após o ministro defender as urnas. Comportamento similar a pessoas próximas do atual mandatário, como a primeira-dama Michelle Bolsonaro e os ministros do Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques e André Mendonça.

Um suposto desconforto do atual presidente durante o evento também ganhou as redes que fizeram associações de Moraes com a história em quadrinhos e série Sandman e com o filósofo francês, também extramemente calvo, Michel Foucault.

Carlos Bolsonaro insatisfeito com a posse de Alexandre de Moraes (foto: Reprodução)

Alexandre de Moraes em "Xandman" (foto: Reprodução)

Alexandre de Moraes em "Duro de Matar 4.0: Caçador de Mito" (foto: Reprodução)

"Vai se criando um clima terrível" na posse do TSE (foto: Reprodução)