Deputado: 'Constrangedor o assédio a Lula e a indiferença com Bolsonaro'

Presidenciáveis se encontraram pela primeira vez após o início da campanha ao cargo de presidente da República (foto: Antonio Augusto/Secom/TSE)

Durante a posse do ministro Alexandre de Moraes à presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (16/8), o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) afirmou que era "constrangedor o assédio ao presidente Lula em contraste com a indiferença (dos presentes) com Bolsonaro".

Aqui na sala vip da posse do ministro Alexandre de Moraes é constrangedor o assédio ao presidente Lula em contraste com a indiferença com Bolsonaro. %u2014 Marcelo Ramos 5500 (@marceloramosam) August 16, 2022

Em um segundo tweet, o deputado reforçou que grande parte dos presentes buscava conversar com o candidato petista, enquanto o atual presidente se relacionava apenas com seu grupo de apoiadores

Posse

Moraes assume o cargo no lugar do ministro Edson Fachin. O mandato será de dois anos, sendo ele o responsável pela condução das próximas eleições.Antes vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos foi destituído do cargo em maio deste ano após uma série de críticas ao governo Bolsonaro. O ato foi assinado pelo presidente da casa legislativa, Arthur Lira (PP-AL), importante aliado do presidente.Na mesma época, Ramos deixou o Partido Liberal após a filiação de Jair Bolsonaro, ingressando no PSD.Os candidatos ao cargo de presidente da República Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) se encontraram pela primeira vez no evento desta noite desde o início da campanha. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) também estiveram presentes, além de outros ex-presidentes, como José Sarney (MDB-MA), Dilma Rousseff (PT-RS) e Michel Temer (MDB-SP).Membros da Câmara dos Deputados, do Senado, governadores e ministros do Supremo Tribunal Federal também compareceram à solenidade, assim como o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro.