Bolsonaro e Moraes têm 'conversa ao pé do ouvido' no TSE

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se sentou ao lado de Alexandre de Moraes, na posse do ministro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (16/8). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um trecho da cerimônia em que os dois aparecem em uma conversa “ao pé do ouvido” e contrariam as especulações de um clima de "turbulência" entre eles.









Mas, aparentemente, as rixas entre os dois foram superadas durante a posse de Moraes no TSE, nesta terça-feira (16/8), em Brasília. Durante o discurso do procurador-geral da República Augusto Aras, uma conversa dos dois foi flagrada pelas câmeras do evento.





Nas imagens, o ministro diz algo no ouvido do presidente, tampando a boca com a mão. Bolsonaro, então, pensa e logo depois retribui com o mesmo gesto, e os dois sorriem. O vídeo repercutiu nas redes sociais.

Bolsonaro e Alexandre de Moraes são flagrados conversando 'no pé do ouvido' na posse do TSE, em Brasília (foto: Reprodução/Twitter)

Moraes é incisivo contra discurso de ódio nas eleições





Porém, logo depois, Moraes fez um discurso diante do presidente, onde critica duramente, sem citar nomes, as mais recentes declarações de Bolsonaro ao duvidar das urnas eletrônicas. “Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e das honras alheias”, disse.





“Não é liberdade de propagação de discursos de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional e ao estado de direito. Inclusive durante o período de propaganda eleitoral. A plena liberdade do eleitor de escolher seu candidato, depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no próprio processo eleitoral”, acrescentou.





Por fim, ele reforçou que, à frente do TSE, atuará de forma incisiva nas eleições para evitar qualquer discurso de ódio. “A intervenção da Justiça Eleitoral será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas. Principalmente naquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais”, reforçou.





Ao falar sobre as urnas eletrônicas, Moraes foi aplaudido por toda a plateia, incluindo os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB). Bolsonaro não aplaudiu.