Pesquisa aponta vitória de Lula em segundo turno contra Bolsonaro

Lula aparece à frente de Bolsonaro em pesquisa do segundo turno (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na manhã desta quarta-feira (17/8) aponta que 51% dos 2 mil entrevistados devem votar no ex-presidente Lula (PT) no segundo turno. Jair Bolsonaro tem 38% das intenções de voto no mesmo cenário.O levantamento foi realizado entre 11 e 14 de agosto, com 2 mil entrevistados e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais.No primeiro turno, o petista chega a 45% dos entrevistados, contra 33% de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) aparece com 6% e Simone Tebet MDB) com 3%. Indecisos são 6%, enquanto votos brancos, nulos e eleitores que não vão votar em qualquer dos candidatos somam 6%.

A pesquisa foi realizada entre 11 e 14 de agosto, com 2 mil entrevistados e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais. Está registrada no TSE com o número BR-01167/2022.