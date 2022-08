Pesquisa aponta Bolsonaro como candidato mais rejeitado

Jair Bolsonaro (PL) em lançamento da sua campanha oficial à presidência da República (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na manhã desta quarta-feira (17/8) aponta que Jair Bolsonaro (PL) é o candidato mais rejeitado entre os três principais concorrentes na corrida presidencial. O levantamento foi realizado entre 11 e 14 de agosto, com 2 mil entrevistados, e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais.

Bolsonaro aparece como o mais rejeitado por 55% dos entrevistados, seguido de Ciro Gomes (PDT), com 52%, segundo os dados. Por fim, o ex-presidente Lula (PT) aparece com 44%

A pesquisa foi realizada entre 11 e 14 de agosto, com 2 mil entrevistados e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais. Está registrada no TSE com o número BR-01167/2022.