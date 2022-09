Ex-mulher de Bolsonaro denuncia que teve carro e casa vandalizados

A ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL) e candidata a deputada distrital Cristina Bolsonaro (PP-DF) informou que teve os vidros do carro quebrados na noite desta quinta-feira (29/9). A casa dela também teria sido alvo de pichações. A Polícia Civil informou ao Correio que ainda não tem registro do caso. A Polícia Militar também foi procurada, mas ainda não retornou.

Pelas redes sociais, Cristina mostrou, em vídeo, como ficou o carro. "Olha aqui o que fizeram comigo. Meu carro... Querem me pegar", disse, sem dar mais detalhes sobre o ocorrido.

Também pelas redes sociais, o filho dela com o presidente, Jair Renan, mostrou a fachada da casa em que eles moram no Lago Sul pichada . "Morte ao Bolsonaro", diz a pichação. "Pixaram (sic) a porta da minha casa em represália não só a minha mãe, que é candidata a deputada distrital. Automaticamente se percebe o ódio entregue gratuito à família Bolsonaro", disse Jair Renan.

A mansão é alvo de um pedido de abertura de inquérito depois que dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram que o valor do imóvel é incompatível com a renda de Cristina quando ela comprou o bem. No ano passado, Cristina chegou a negar ao UOL que era dona do imóvel, que foi declarado a Justiça Eleitoral como sendo dela.