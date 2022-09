Paraná Pesquisas: governo Bolsonaro é desaprovado por 51,2%

De acordo com a pesquisa, 44,6% aprovam o governo liderado por Bolsonaro

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 51,2% de desaprovação. É o que aponta novo levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (20/9).

De acordo com o Paraná, 33,2% dos entrevistados classificou Bolsonaro como “péssimo”. Os que responderam que o governo atual era “ruim” foram 9,9%.

Os que consideram o governo do presidente como “regular” foram 21,3%.

De acordo com a pesquisa, 44,6% aprovam o governo liderado por Bolsonaro. Destes, 14,4% classificam o presidente como “ótimo” e 19,9% avaliam como “bom”.

Não sabem ou não opinaram 4,2%.

Pesquisa





A pesquisa Paraná foi realizada entre os dias 15 e 19 de setembro deste ano, com 2020 eleitores em 164 municípios dos 26 estados mais Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com grau de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao TSE com o código: º BR-09417/2022.