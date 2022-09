Paraná Pesquisas: Lula chega a 40,1% e Bolsonaro fica em 36,4%

Lula tem 40,1% e Bolsonaro fica em 36,4%, diz Paraná Pesquisas (foto: RICARDO STUKERT/PT; ALAN SANTOS/PR)





Ciro Gomes, candidato do PDT, aparece com 7,3% das preferências, no terceiro lugar. Seguido pela senadora Simone Tebet, do MDB, com 4,6%.





Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D'avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Vera (PSTU), Padre Kelmon (PTB), Constituinte Eymael (Democracia Cristã) e Léo Péricles (UP) tiveram menos de 1%.

Confira





Lula: 40,1%

Jair Bolsonaro: 36,4%

Ciro Gomes: 7,2%

Simone Tebet: 4,6%

Soraya Thronicke: 0,7%

Felipe D'Avila: 0,2%

Sofia Manzano: 0,2%

Vera: 0,2%

Padre Kelmon: 0,2%

Constituinte Eymael: 0,0%

Leo Péricles: 0,0%







Não sabem: 4,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,6%





Em comparação com o levantamento anterior, o petista cresceu meio ponto percentual; o chefe do Poder Executivo caiu 0,1 ponto.





Pesquisa





A pesquisa Paraná foi realizada entre os dias 15 e 19 de setembro deste ano, com 2020 eleitores em 164 municípios dos 26 estados mais Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com grau de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao TSE com o código: BR-09417/2022.

