Paraná Pesquisas aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro no 1º turno

BE

Lula tem 40,2% das intenções de voto no primeiro turno contra 36,4% de Bolsonaro (foto: EVARISTO SA / AFP) Em pesquisa divulgada nesta terça-feira (6/9) pelo Paraná Pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança pela presidência da República com 40,2% das intenções de voto no primeiro turno. Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, aparece na sequência com 36,4% das menções na pesquisa estimulada. Os dois líderes estão empatados dentro da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais.













A pesquisa foi feita com 2020 eleitores, em 164 cidades de todos os estados brasileiros entre 31 de agosto e 5 de setembro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09446/2022.





Segundo Turno

De acordo com o Paraná Pesquisas, em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 47,3% das intenções, contra 40,3% do atual presidente. Votos brancos e nulos somam 8,7% das intenções e 3,7% dos entrevistados disseram não saber ou não responderam à pergunta.





Os dois candidatos oscilaram dentro da margem de erro nas pesquisas feitas pelo Paraná Pesquisas desde maio deste ano.





Preferências

Ainda segundo os dados divulgados pelo Paraná Pesquisas, no primeiro turno, Bolsonaro tem 43,5% das intenções de voto entre os homens, contra 37,3% de Lula. O petista, no entanto, tem 42,9% das intenções entre as mulheres, contra 29,9% do atual presidente.





Bolsonaro leva a melhor no cenário de intenções de voto no primeiro turno sobre o oponente nas regiões Norte e Centro-Oeste (45,3% contra 32,2%); Sudeste (37,8% contra 36,4%); e Sul (45,2% contra 33,1%). Na Região Nordeste, Lula lidera nas intenções com 54,9% contra 24,2%.