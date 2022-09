Paraná Pesquisas: Álvaro Dias à frente de Moro na disputa pelo Senado

Álvaro Dias é considerado um dos "padrinhos" do ex-juiz (foto: Agência Senado/Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Segundo o novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (6/9), o senador Álvaro Dias (Podemos-PR), candidato à reeleição, lidera a disputa pelo Senado no Paraná. De acordo com a pesquisa, o parlamentar tem 31,7% das intenções de voto.









Na terceira posição, o deputado federal Paulo Martins (PL-PR) aparece com 11,4% das intenções. Ele é seguido por Orlando Pessuti (MDB), com 3%. Rosane Ferreira (PV) tem 2,6%; Aline Sleutjes (Pros), 2,4%.





Os outros candidatos não pontuaram 1%. Desiree (PDT) tem 0,6%; Roberto França da Silva Junior (PCO) e Dr Saboia (PMN) têm 0,4%; e Laerson Matias (PSOL), 0,2%.





Votos brancos e nulos chegam a 11,1%; indecisos, 9%.

O levantamento foi realizado entre os dias 31 de agosto e 05 de setembro, em 62 cidades do Paraná, com 1.410 entrevistados com 16 anos ou mais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2,7 pontos percentuais.





A pesquisa foi registrada no TSE com o número PR-09990/2022.