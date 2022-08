Dallagnol grava vídeo para Álvaro Dias, rival de Moro na disputa ao Senado no PR

Dallagnol gravou vídeo para campanha de Alvaro Dias (foto: Redes Sociais/Reprodução)









Dias é rival do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR), responsável pelos julgamentos da da Lava-Jato em 1ª instância, na disputa pelo Senado.



"O senador Alvaro Dias se dedicou com coragem de modo incansável no combate à corrupção e defesa da Operação Lava Jato por meio da sua conduta, das suas palavras e propostas. Precisamos de mais pessoas como Alvaro Dias na política, que defendem o fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância e as reformas política, tributária e do Judiciário", afirmou Dallagnol na gravação.







Álvaro Dias era um grande apoiador do ex-ministro Sergio Moro. Ele introduziu o ex-juiz na política e o ajudou na filiação no Podemos. A relação dos dois acabou estremecendo depois que Morio deixou a legenda, onde ele era pré-candidato ao Planalto, para se filiar ao União Brasil.





No mês passado, Moro chegou a negar que Dias fosse seu padrinho político. "Ele não é meu padrinho. O que me deu notoriedade foi a carreira pública que tive como juiz e ministro. Meu padrinho é o povo brasileiro", afirmou o ex-ministra da Justiça do hoverno Bolsonaro à coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.