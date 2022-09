Aliados de Lula ironizam e criticam Moro após operação na casa do ex-juiz

O ex-juiz classificou a operação em sua residência como abusiva (foto: EVARISTO SA / AFP)

Aliados do ex-presidente Lula (PT) ironizaram o mandado de busca e apreensão realizado na residência do ex-juiz e candidato a senador Sergio Moro (União Brasil-PR) neste sábado (3/9).

Quando foi responsável pela Lava Jato, Moro determinou diversas operações policiais contra Lula e seus correligionários. Agora, petistas e simpatizantes aproveitaram a decisão da Justiça Eleitoral do Paraná para fazer troça do ex-magistrado. O ex-chefe do Executivo, porém, não deve comentar o ocorrido, segundo a assessoria.

"A terra plana gira e capota: Justiça determina operação judicial na casa de Sergio Moro por campanha eleitoral irregular", escreveu nas redes sociais o líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e candidato a deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP).

O maior símbolo do ativismo judicial virou hoje refém da sua própria estratégia. O estrago que Moro fez no Judiciário brasileiro levará tempo pra ser desfeito. — Boulos 5%uFE0F%u20E30%uFE0F%u20E31%uFE0F%u20E30%uFE0F%u20E3 (@GuilhermeBoulos) September 3, 2022

A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), também aproveitou a ocasião para criticar o ex-juiz. "Que moral essa gente tem? Nunca conseguem cumprir a lei!!!", publicou.

Justiça no Paraná faz busca e apreensão de materiais irregulares de campanha de Sérgio Moro e Paulo Martins por violação da lei eleitoral e propaganda irregular nas redes sociais. Que moral essa gente tem? Nunca conseguem cumprir a lei!!! — Gleisi Hoffmann 1313 (@gleisi) September 3, 2022

A juíza auxiliar do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) Melissa de Azevedo Olivas tomou a decisão pela busca na casa de Moro acatando o argumento de advogados do PT de que diversos materiais impressos e das redes sociais da campanha de Moro violam a legislação eleitoral.

Isso porque, segundo o advogado Luiz Eduardo Peccinin, que representa a federação petista que dá base à candidatura de Lula, em todo o material de campanha de Moro o nome de seus suplentes estão em tamanho inferior ao exigido pela lei.

O deputado federal André Janones (Avante-MG), que recuou da candidatura à Presidência da República para apoiar Lula e tentar mais um mandato no Legislativo, respondeu a publicação em que Moro classifica o mandado como "abusivo".

"E eu que achei que tinha aprendido com o senhor que se a decisão emana de um juíz, ela é sempre legal! Que coisa", publicou.

E eu que achei que tinha aprendido com o senhor que se a decisão emana de um juíz, ela é sempre legal! Que coisa %uD83D%uDE33 — André Janones 7040%u270C%uFE0F (@AndreJanonesAdv) September 3, 2022

O ex-governador e ex-senador do PT Jorge Viana (PT-AC), que concorre ao governo do estado novamente, também comentou a operação contra Moro nas redes sociais. "Deu ruim, falso juiz Sergio Moro? Nada como um dia atrás do outro, né não?", escreveu.

Deu ruim, falso juiz Sérgio Moro?

Nada como um dia atrás do outro, né não?

Moro: Justiça Eleitoral ordena busca e apreensão na casa de ex-juiz

%u2066@LulaOficial%u2069 %u2066@ptbrasil%u2069 https://t.co/768DFQ9Hsf — Jorge Viana (@jorgeviana) September 3, 2022

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) foi outra que aproveitou a oportunidade para ironizar Moro. "Oi Moro, juiz ladrão, tudo bem por aí em Curitiba?", escreveu.

Oi @SF_Moro, juiz ladrão, tudo bem por aí em Curitiba? %uD83E%uDEE2 pic.twitter.com/o2TWeSk3zz — Sâmia é 5%uFE0F%u20E30%uFE0F%u20E30%uFE0F%u20E30%uFE0F%u20E3 (@samiabomfim) September 3, 2022

O senador Humberto Costa (PT-PB), por sua vez, fez um trocadilho e disse que o ex-juiz "desmoronou".

"Urgente! Justiça Eleitoral cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Sergio Moro", informou no Twitter.

URGENTE! Justiça Eleitoral cumpriu mandato de busca e apreensão na casa de Sergio Moro. A ação foi pra identificar materiais irregulares produzidos para a campanha do ex-juiz, que é candidato ao Senado pelo Paraná. — Humberto Costa (@senadorhumberto) September 3, 2022

O ex-juiz, por sua vez, classificou como abusiva a operação . "Hoje, o PT mostrou a 'democracia' que pretende instaurar no país, promovendo uma diligência abusiva em minha residência e sensacionalismo na divulgação da matéria", escreveu no Twitter.

Na publicação, porém, o ex-magistrado não informa que o mandado foi determinado pelo TRE-PR, não pelo próprio PT, que fez o pedido à Justiça que acabou sendo acatado.

Na decisão, a juíza determinou também a remoção das postagens que estão irregulares no prazo de 48 horas sob pena de multa diária de R$ 5.000.

Moro é candidato a senador pelo Paraná. Antes, tentou disputar a Presidência da República, mas acabou recuando e preferindo disputar uma vaga no Legislativo. Ele deixou a magistratura para assumir o Ministério da Justiça no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Pouco mais de um ano depois, porém, pediu demissão do governo sob o argumento de que o mandatário estaria trabalhando para violar a autonomia da Polícia Federal, que está sob responsabilidade da pasta que chefiava.

A assessoria de Moro disse que "a busca e apreensão se refere tão somente à, supostamente, os nomes dos suplentes não terem o tamanho de 30% do nome do titular". "Todavia, isso não corresponde com a verdade. Os nomes estão de acordo com as regras exigidas, sendo assim, a equipe jurídica pedirá a reconsideração da decisão", afirmou em nota.