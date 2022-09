Ciro Gomes diz que nunca elogiou o governo Bolsonaro

Ciro Gomes participa de sabatina do Estadão nesta quarta-feira (21/9) (foto: Reprodução/Youtube) Estadão, em parceria com a FAAP, o candidato do PDT, Durante a sabatina do, em parceria com a FAAP, o candidato do PDT, Ciro Gomes , disse que nunca fez elogios ao presidente Jair Bolsonaro (PL) . A declaração foi dada após o jornalista Pedro Venceslau dizer que Ciro tem reiterado elogios ao presidente. Ciro disse que a afirmação era falsa.









"O senhor elogiou a ação dele no caso PCC. O senhor elogiou, disse, que ele não é culpado pela crise atual. Isso tem vídeo nas redes sociais. O senhor participou de entrevistas fazendo elogios e esses vídeos foram usados nas redes bolsonaristas", disse o jornalista.





"Isso é o que o gabinete do ódio que o Lula financia a custo de muito dinheiro roubado, tem produzido no Brasil. Com clareza, isso que você está reproduzindo aqui é uma fake news grave", acusou Ciro. "Nunca fiz nenhum elogio a Bolsonaro. Considero nada mais nada menos como sempre disse um bandido. Você está faltando com a verdade. E você não está fazendo isso por acaso, está fazendo isso porque caiu na fake news do gabinete do ódio do PT", completou.

Ciro esclareceu que, dois anos e meio atrás, ele elaborou um projeto para observar os planos de governos, seja do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou do atual mandatário Jair Bolsonaro. Com isso, ele observou que Bolsonaro havia transferido líderes das facções criminosas para presídios federais, uma das promessas de Ciro como candidato, que não tinha sido feita por nenhum governo, até Bolsonaro chegar ao poder.

O pedetista disse que sempre foi oposição a Bolsonaro e pontuou que descontextualizar essas informações é comer "injúria e calúnia" contra ele. "Sabe quantas vezes o Lula foi às ruas pelo impeachment do Bolsonaro? Nenhuma. Sabe quantos pedidos de impeachment o Lula assinou contra o Bolsonaro? Nenhum", disparou Ciro.