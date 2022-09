Lula: 'Pobre não nasceu pra ser faxineiro, tem que ser engenheiro e médico'

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (23/9), em Ipatinga, no Vale do Aço, que quer voltar a governar o país para cuidar das pessoas. Ele ressaltou que quer garantir o direito das pessoas de viverem bem e apontou: “Pobre não nasceu para ser faxineiro e pedreiro, pobre quer ser engenheiro e médico”.

“Eu vou voltar, não para governar. Vou voltar para cuidar de vocês, para cuidar das nossas crianças, de cada homem, de cada mulher, para que vocês possam ter o direito de viver decentemente feliz”, disse. “Não tem nada mais gostoso do que a gente trabalhar e no fim do mês levar para casa o sustento com o suor do nosso trabalho”, acrescentou.