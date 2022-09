Lula sobre Minas: 'Povo mais preparado politicamente do Brasil'

Lula, Alexandre Silveira e Kalil em Ipatinga, nesta sexta-feira (23/9) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Em Ipatinga, no Vale do Aço, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exaltou a importância de Minas Gerais para as eleições deste ano. A nove dias do pleito, o petista apontou que o mineiro é o “povo mais preparado politicamente do Brasil”.