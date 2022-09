Lula em Ipatinga: 'Precisamos eleger Alexandre Silveira para o Senado'

Alexandre Silveira (à esq.) é o candidato de Lula para o Senado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Segundo o ex-presidente, o PT tem minoria no Congresso Nacional, e é necessário eleger seu time do Legislativo para “mudar muita coisa em Brasília”. O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de votos, esteve em Ipatinga, no Vale do Aço, nesta sexta-feira (23/9), e pediu voto para a reeleição do senador Alexandre Silveira (PSD).Segundo o ex-presidente, o PT tem minoria no Congresso Nacional, e é necessário eleger seu time do Legislativo para “mudar muita coisa em Brasília”.







"Temos que eleger deputados e deputadas do "Temos que eleger deputados e deputadas do time do Lula , ou seja, os companheiros que estão comigo. É importante que sejam eleitos para que a gente possa mudar muita coisa lá em Brasília”, completou.

De acordo com Lula, Alexandre Silveira é uma pessoa que o ajudará a melhorar o país. “Tem que votar não só no governador, mas também nos candidatos e candidatas a deputados estaduais para ajudar o Kalil a fazer as mudanças. Mas, especialmente, queria pedir um favor. Queria que levassem em conta que preciso do companheiro Alexandre Silveira, senador da República”, afirmou.

“Nós temos apenas 81 senadores no Brasil, o Senado tem um poder muito grande. Um senador é muito poderoso para atrapalhar e ajudar o governo. Vocês sabem que temos minoria em Brasília. Se eu não confiasse, não estaria pedindo. Estou pedindo que o nosso senador nessas eleições seja o companheiro Alexandre Silveira”, destacou Lula. “Senão, a gente pode eleger um outro cara que vai para Brasília ser contra a gente”, concluiu.

