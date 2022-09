Lula leva Chico Ferramenta para comício em Ipatinga

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve acompanhado de Chico Ferramenta, em Ipatinga, nesta sexta-feira (23/9) (foto: Reprodução/YouTube)

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu em seu comício em Ipatinga, no Vale do Aço, nesta sexta-feira (23/9), Chico Ferramenta. Debilitado, o ex-prefeito da cidade mineira entrou no palco com cadeira de rodas e recebeu uma homenagem do petista pela “força de vontade”.