Kalil sobre Zema e Bolsonaro: 'São iguais, não fazem p*rra nenhuma'

Alexandre Kalil (PSD), candidato ao governo de Minas Gerais, comparou o atual gestor Romeu Zema (Novo) com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que também disputam as eleições. Segundo o ex-prefeito de Belo Horizonte, eles “são iguais, não fazem p*rra nenhuma”.

“Antes de falar do Lula, vou falar das semelhanças do outro lado. São insensíveis, o Zema e o Bolsonaro são iguais. Ignora um professor, um servidor... (Zema) não passa de uma calculadora sentada em uma cadeira de governador. Vamos tirar essa calculadora”, afirmou Kalil.

Lula sobre Zema

Diferentemente de Kalil, durante coletiva de imprensa, Lula evitou críticas ao atual governador do estado, Romeu Zema, que busca reeleição.





“Por uma questão de educação e de respeito. Eu não posso chegar a qualquer estado brasileiro e ficar fazendo críticas ao governador do estado que não tenho nenhuma relação e não acompanho as coisas que eles fazem. Não é justo eu fazer isso porque seria falta de respeito minha com o povo de Minas Gerais”, afirmou Lula.

Ele continuou: “Nesta semana, parece que estamos datilografando a ordem de despejo dos dois. Vamos tirar os negacionistas, os insensíveis, vamos tirar aqueles que acham que o estado é zero e o povo tem que se virar. Os dois não fazem p*rra nenhuma".