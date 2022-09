Dilma sobre Ciro: 'Leonel Brizola jamais iria para Paris'

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) disse, nesta sexta-feira (23/9), ser possível que o presidenciável petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença a corrida presidencial no primeiro turno. Durante comício em Ipatinga, no Vale do Aço, ela pregou a transferência dos votos de Ciro Gomes (PDT) a Lula.

"Se vocês conhecem companheiros de fé, trabalhistas do PDT, sempre lembrem eles. Eu fui do PDT. Lembrem que eu tenho certeza de uma coisa: Leonel de Moura Brizola jamais iria para Paris. No dia 2 de outubro, se ele fosse vivo, estaria votando no presidente Luiz Inácio Lula da Silva , 13", disse, em menção ao fundador do PDT.