Lula sobre Kalil: 'Se cuidar do povo como do Atlético, será tudo de bom'

Lula e Kalil em Ipatinga (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exaltou a gestão de Alexandre Kalil (PSD), seu candidato ao governo de Minas, à frente do Atlético. Em Ipatinga, no Vale do Aço, o petista afirmou que se sua gestão no Executivo mineiro for como a do clube de futebol, "será tudo de bom".









Lula continuou : “Acho que há um clima muito importante no Brasil, as pessoas estão se dando conta que precisam participar ativamente da vida política do país e ajudar a gente a reconstruir esse país.”

“Estou convencido que, se Kalil conseguir cuidar do povo mineiro com o carinho que cuidou do Atlético Mineiro nos bons tempos do Atlético Mineiro, vai ser tudo de bom para nós”, afirmou.

A nove dias do primeiro turno da eleição presidencial, Lula escolheu Minas Gerais como palco de sua campanha. A agenda prevê um comício no Parque Ipanema, fica ao lado do estádio Ipatingão, ao lado de integrantes de seu grupo político no estado.

