Ataques a Lula marcam discurso de Bolsonaro em Divinópolis

Críticas à Lula foram a tônica do discurso de outros nomes que falaram no palanque de Bolsonaro, como o candidato ao Senado, Cleitinho Azevedo (PSC) e Nikolas Ferreira (PL) (foto: Túlio Santos/EM/DA Press) Em ato de campanha nesta sexta-feira (23/9) em Divinópolis, Centro-Oeste de Minas, Jair Bolsonaro (PL) dedicou parte de seu discurso a ataques ao seu principal rival na disputa presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Chamando o ex-presidente repetidas vezes de ‘ladrão’, ao que seus apoiadores repetiam em coro, Bolsonaro focou em pautas de costumes ao falar de Lula. Temas como aborto, drogas, ideologia de gênero e religião foram recorrentes durante os cerca 20 minutos de discurso do presidente na Praça do Santuário, no Centro de Divinópolis.











“Eu acordo todos os dias e tenho uma rotina, eu me ajoelho, rezo um Pai Nosso e peço ao nosso deus para que nosso povo não sinta um dia as dores do comunismo. No dia 2 teremos uma grande decisão pela frente. O que vocês querem para o futuro dos seus filhos? Querem alguém na presidência que desrespeite a família brasileira? Vocês querem alguém na presidência que diz que vai liberar as drogas para os nossos filhos? Nós queremos à frente da presidência quem é favorável à ideologia de gênero? Vocês querem alguém que não respeita a propriedade privada? Vocês querem à frente da presidência um ladrão da República?”, disse Bolsonaro no início do discurso.

Críticas à Lula foram a tônica do discurso de outros nomes que falaram no palanque de Bolsonaro, como o candidato ao Senado, Cleitinho Azevedo (PSC) e Nikolas Ferreira (PL), candidato a deputado federal. A pouco mais de uma semana das eleições, Lula lidera as pesquisas de intenção de voto, que apontam chance de vitória em primeiro turno.