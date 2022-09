Pesquisa F5: Silveira tem 19,5% e Cleitinho 17,8% na disputa pelo Senado

Alexandre Silveira lidera na pesquisa pelo Senado em Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O senador Alexandre Silveira (PSD) tem 19,5% das intenções de voto para o Senado em Minas, enquanto o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) tem 17,8%. Os números são da nova pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas nesta sexta-feira (23/9).





















Sara Azevedo, que disputa com o apoio de Lorene Figueiredo, tem 1,4% nesse cenário, tecnicamente empatada com o Pastor Altamiro Alves, que associado ao presidenciável Padre Kelmon (PTB) tem 1,3%.









Naomi Coura foi associado a Lourdes Francisco (PCO) , mas também não pontuou nesse recorte.





Entre os entrevistados, 10,7% não souberam responder nesse recorte e 3,6% dos eleitores disseram que votariam nulo.





A pesquisa





Os pesquisadores do Instituto F5 Atualiza Dados fizeram 1.625 entrevistas presenciais, em todas as regiões de Minas, entre os dias 19 e 22 de setembro. O nível de confiabilidade do levantamento é de 95% e a margem de erro estimada é de 2.5 pontos percentuais para mais ou para menos.





A pesquisa está registrada junto ao TSE sob os números MG-06101/2022 e BR-05736/2022.