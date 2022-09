Em dia de Datafolha, Flávio Bolsonaro pede: 'Ignore as pesquisas!'

Jair Bolsonaro esteve em Manaus (AM) nesta quinta-feira (22/9) (foto: Reprodução/Twitter)

Após a divulgação da pesquisa do Datafolha, que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47% e o atual Jair Bolsonaro (PL) com 33%, no primeiro turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu que seus seguidores ignorem as pesquisas.A postagem foi seguida de imagens do candidato à reeleição em Manaus sendo aplaudido pelos seus militantes. O senador também afirmou que Bolsonaro irá vencer as eleições deste ano no primeiro turno.

Ignore as pesquisas!

Bolsonaro em Manaus 22/09

Será no 1º turno!!!!!!!!!!!!!!



Boraaaaaaaaa, Billlllllll pic.twitter.com/ICGCo0BD0V %u2014 Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) September 22, 2022

A campanha e os aliados do presidente Bolsonaro vem se posicionando contrário aos números que estão sendo apresentados pelas pesquisas eleitorais. Eles também questionam a confiabilidade dos dados.Alguns pesquisadores foram agredidos por bolsonaristas ou pessoas que chamavam os institutos de "comunistas" ou parciais".