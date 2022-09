Bolsonaro diz que pobres não estão 'acostumados' a aprender uma profissão

A declaração foi dada durante entrevista ao canal Rede Viva, na noite dessa quarta-feira (21/9).

"Tirar as pessoas da linha da pobreza é um trabalho gigantesco, são pessoas que foram, ao longo dos anos, acostumadas a não se preocuparem, ou o Estado negar uma forma de elas aprenderem uma profissão. Nós pensamos e trabalhamos de forma diferente", afirmou."Por exemplo, você quer vender uma carrocinha de cachorro-quente na praça. Você não tem que ter estudo para isso, com todo respeito. Você tem que entrar com o pedido de alvará, e a prefeitura, conceder", salientou.