Ciro: 'Lula e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda'

Ciro participou nesta manhã de sabatina organizada pelo programa CB.Poder, uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) afirmou, nesta quinta-feira (22/9), em entrevista ao Correio Braziliense, que votar no presidente Jair Bolsonaro (PL) ou no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é “seguir o mais do mesmo”."Lula e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda. É o sistema botando nós todos para brigar para ver quem segura na manivela", declarou.









Questionado sobre o voto útil, bastante debatido nos últimos dias, Ciro disse que o "primeiro turno é para que cada corrente se apresente no debate e a democracia revela que tamanho tem essa ou aquela corrente".



O pedetista participou nesta manhã de sabatina organizada pelo programa CB.Poder, uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília.

Para Ciro, sua chapa representa “as grandes maiorias que estão desorientadas pelo ódio, pela paixão, a votar contra o comunismo, contra o fascismo”.