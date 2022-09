Estado de Minas e TV Alterosa entrevistam Cabo Tristão hoje

Cabo Tristão ficou conhecido por ter prestado ajuda ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no atentado a faca na campanha presidencial de 2018 (foto: Reprodução/Redes Sociais) A série de entrevistas do grupo Diários Associados com os candidatos ao governo de Minas nas eleições de 2022 continua nesta quinta-feira (22/9). Cabo Tristão, candidato do PMB, é o entrevistado de hoje.





Às 17h30, Cabo Tristão participa do "EM Entrevista", transmitido ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube e também no em.com.br. O programa terá 40 minutos de duração.





Posteriormente, às 19h15, Tristão participa de entrevista ao vivo do Jornal da Alterosa, na TV Alterosa. Ele responderá, por cinco minutos, a questionamentos sobre o seu plano de governo.





Paulo Tristão Pinto, de 36 anos, é natural de Juiz de Fora. Ele é policial militar e concorre pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB). O candidato a vice em sua chapa é Antonio Otavio (PMB). Cabo Tristão se posiciona favoravelmente ao presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem ajudou a prestar socorro no dia do atentado a faca em Juiz de Fora, na campanha de 2018.

Ficha do pré-candidato

Nome: Paulo Tristão Pinto

Vice: Antonio Otavio (PMB)

Partido: PMB

Idade: 36 anos

Estado civil: Casado

Ocupação: Policial Militar

Grau de Instrução: Superior Completo

Município de nascimento: Juiz de Fora/MG

Entrevistas

Vanessa Portugal (PSTU), Alexandre Kalil (PSD) e Renata Regina (PCB) já participaram da série, que teve início na última segunda-feira (19). As entrevistas continuam até sexta-feira (30/9) da semana que vem.





Cabo Tristão (PMB), Indira Xavier (UP), Romeu Zema (Novo), Lourdes Francisco (PCO), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB) e Lorene Figueiredo (Psol), nesta ordem, são os próximos entrevistados.





O primeiro turno das eleições deste ano será em 2 de outubro. Caso haja segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.