Propaganda eleitoral de Zema relembra discussão de Kalil com entrevistador

Campanha de Romeu Zema utilizou vídeo de Alexandre Kalil ameaçando entrevistador como propaganda eleitoral; entrevista aconteceu em junho deste ano (foto: Reprodução/TV Capelinha) A 10 dias do primeiro turno das eleições, os ataques entre os adversários ao governo de Minas ficam mais intensos. No caso do governador Romeu Zema (Novo), que tenta a reeleição, o alvo é o segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, Alexandre Kalil (PSD).





Em propaganda eleitoral veiculada na TV, a equipe de Romeu Zema utilizou uma entrevista que Kalil deu à TV Capelinha, da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Na ocasião, o ex-prefeito da capital mineira foi questionado pelo entrevistador, conhecido como “DJ Veneno”, sobre as dívidas de suas empresas. Nervoso, Kalil afirmou ter sido convidado para o programa para tratar de política.

“Você me convidou aqui para falar de política, para melhorar a vida do povo. Minha dívida, ela já tinha quando eu estava na prefeitura (de Belo Horizonte). A diferença é que eu mexi com R$ 124 bilhões. E eu continuo devendo tudo”, disse Kalil na entrevista que aconteceu em junho deste ano.

“A minha vida pessoal tem que ser respeitada, tenho 63 anos de idade. Estou tentando pagar minhas dívidas, sim. Devo igual a você que está me assistindo. Sempre devi. Agora, eu queria que você lesse aí uma matéria de corrupção, de Cemig, de botou a mão em dinheiro público. Então, não venha mexer com a vida de um homem honrado, de 63 anos, não. Você não tem nem idade para isso”, afirmou o candidato.





O entrevistador continuou questionando sobre a dívida, o que deixou Kalil ainda mais irritado. A partir desse momento, o ex-prefeito de Belo Horizonte ameaçou jogá-lo pela janela. DJ Veneno debochou da fala de Kalil e afirmou que não estava lá para defender político.





“Não grite comigo, rapaz. Não grite comigo, seu irresponsável, molecote. Está querendo aparecer em cima de mim. Quem é você? Não sei nem seu nome, nunca te vi”, disse Kalil.

Neste momento, DJ Veneno cita que o governador Romeu Zema (Novo) deixou o estúdio após uma pergunta. Kalil responde, irritado:





“Corrido eu não saio. É mais fácil eu te jogar pela janela, ô moleque. Eu te pego e te jogo pela janela. Quem corre é o Zema”, disse.





A campanha de Romeu Zema utilizou trechos da entrevista em que Kalil aparece nervoso e, principalmente, quando o ex-prefeito da capital ameaça o entrevistador de jogá-lo pela janela. No final da propaganda eleitoral, o narrador afirma que “Minas não merece isso”.