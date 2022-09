Tarcísio não sabe dizer onde vota em São Paulo: 'Agora me fugiu à cabeça'

Tarcísio é apoiado por Jair Bolsonaro (PL). Ele é natural do Rio de Janeiro.

Recentemente, o candidato admitiu que não mora em São Paulo e que o apartamento, que consta na Justiça Eleitoral como sua moradia, é alugado.





Em entrevista a, o porteiro do apartamento respondeu que “nenhum” Tarcísio morava por lá, e que o apartamento passava por reformas.Apartamento citado pelo ex-ministro tem 176 m² e foi adquirido pelo cunhado de Tarcísio em 2015. O espaço conta com três vagas de garagem e é avaliado em R$ 1,6 milhão.A lei brasileira exige que o novo domicílio eleitoral tenha sido constituído por no mínimo três meses morando no local.Por isso, a residência de Tarcísio está dentro da lei, já que o ex-ministro alugou o apartamento do cunhado em 2017.