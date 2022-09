Tarcísio elogia Collor: 'um dos maiores políticos que já tivemos'

Em vídeo, Tarcísio aparece de verde e amarelo e manda abraço para Collor, que concorre a governador de Alagoas (foto: Reprodução/ Redes Sociais) O candidato ao governo de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), gravou um vídeo apoiando a candidatura do ex-presidente Fernando Collor (PTB) a governador em Alagoas. De acordo com o nome apoiado por Bolsonaro ao Palácio dos Bandeirantes, o alagoano deixou um grande legado para o país após sua passagem pela Presidência.





08:25 - 02/09/2022 Deputado dispara tiro no diretório estadual do PSDB em São Paulo “Mandar um abraço especial para o nosso Fernando Collor, candidato a governador, e para o Leonardo Dias, seu candidato a vice. Eu tenho certeza que essa dupla vai estar unida com o presidente Bolsonaro, vai fazer a diferença pelo estado de Alagoas. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos, uma pessoa que esteve na presidência da República, deixou um grande legado que foi a abertura econômica. Graças a ele nós começamos a andar a passos largos na direção da modernização trazendo empresas de fora, conseguindo superar o atraso tecnológico e nós demos um salto em termos de crescimento. Então, Fernando Collor, parabéns, que Deus abençoe você nessa jornada. Leonardo Dias, muita força e que vocês sejam muito bem-sucedidos, recebam meu abraço e a minha torcida”, disse Tarcísio em vídeo que ganhou as redes nesta sexta-feira (16/9).









Tarcísio de Freitas é o nome bolsonarista para o governo de São Paulo. Ele foi ministro da Infraestrutura na atual gestão federal e deixou o cargo para concorrer a governador do maior colégio eleitoral do país.

Fernando Collor de Mello foi presidente da República entre 1990 e 1992, quando teve seu período no Palácio do Planalto encurtado por um impeachment. Seu governo até hoje é dono da marca da menor aprovação popular desde a redemocratização, com 9% dos eleitores avaliando a gestão como positiva. O mandato foi marcado pelo confisco das contas bancárias e poupanças dos brasileiros como medida para conter a hiperinflação vivida no país.





Collor é senador por Alagoas desde 2007 e manifestou apoio ao presidente de forma reiterada ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante o ano eleitoral de 2022, o ex-presidente e o atual chefe do Executivo Nacional já dividiram palanque em duas oportunidades, durante lançamento da pré-candidatura de Bolsonaro à reeleição e durante motociata em Maceió-AL





Campanha em São Paulo

Na pesquisa divulgada pelo Datafolha na noite dessa quinta-feira (15/9), Fernando Haddad (PT) aparece liderando as intenções de voto no primeiro turno, com 36%. Tarcísio de Freitas tem 22% das menções e o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), tem 19%.





Em um eventual segundo turno, Haddad aparece na frente em um cenário contra Tarcísio (54% contra 36% das intenções de voto). e de Rodrigo Garcia (47% contra 41%).

