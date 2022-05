Bolsonaro critica velha política ao lado de Collor

Ao lado de Collor, Bolsonaro fala em 'libertar' Nordeste da 'velha política' (foto: Tv Brasil/Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta terça-feira (17/5) da cerimônia de inauguração da duplicação de trecho da BR-101/SE e Conclusão dos Acessos à Ponte sobre o Rio São Francisco. O evento aconteceu em Propriá, no Sergipe.





Fernando Collor de Mello (PTB-AL) atuou como cabo eleitoral no evento, representando o estado de Alagoas, que também será contemplado pelas obras. A aparição de Bolsonaro ao lado do senador veio acompanhada da frase: "Vejo cada vez mais o interesse de vocês pelo destino da nação e se libertando cada vez mais da velha política brasileira."









Vale lembrar que o cabo eleitoral alagoano não é só parte da velha política, como também Bolsonaro é aliado do Centrão, desde seus ministros, até o partido ao qual hoje é filiado, o PL. Na cerimônia, a velha política também está presente nas siglas partidárias: MDB, PL, PP e PSD.





O senador destacou que a pandemia no país foi vencida graças aos recursos federais. "Vossa excelência destinou [recursos] para que as vacinas fossem adquiridas", disse. Collor destacou o auxílio emergencial de R$ 600 implementado durante a calamidade pública e destacou os esforços do governo pelo Auxílio Brasil. "Auxilio Brasil é para a vida toda, alguns dizem que não, mas é para a vida toda.” Em meio a elogios, o senador alagoano disse que Bolsonaro tem demonstrado “seu tino de administrador”.









Vaias e aplausos aos aliados

Bolsonaro discursou citando nomes de parlamentares e chefes do Executivo local. Os presentes se dividiram entre vaias e aplausos. Os deputados federais Fábio Reis (PSD-SE), Bosco Costa (PL-SE) e Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) foram vaiados, além do prefeito de Propriá, Dr. Valberto (MDB).





Já o deputado federal e pré-candidato ao senado por Sergipe, Laércio Oliveira (PP-SE), e o ex-ministro da Cidadania e deputado federal João Roma (PL-BA) foram aplaudidos, assim como o prefeito de Porto Real do Colégio (AL), Aldo Popular (MDB)