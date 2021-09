Bolsonaro para Collor em Alagoas: 'Meu senador!'

AM

Fernando Collor e Jair Bolsonaro (foto: Alan Santos/PR)



Ao falar sobre o ex-presidente, Bolsonaro chamou Collor de “meu senador”. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou, na tarde desta terça-feira (28/9), da entrega de moradias em Teotônio Vilela, no estado de Alagoas, ao lado do senador Fernando Collor de Mello (PROS-AL) e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).Ao falar sobre o ex-presidente, Bolsonaro chamou Collor de “meu senador”.

“Hoje estou me fazendo acompanhar do meu senador Fernando Collor de Mello e do velho amigo meu de PP, o deputado Arthur Lira”, disse Bolsonaro.





Em discurso, o presidente falou sobre a alta dos combustíveis, na qual, ele culpou outros governos e disse que o país vive “todos os dias um problema”.





“Pegamos um Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos, mas aos poucos vamos, cada vez mais, se livrando desses problemas”, disse.