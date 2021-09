Advogada denuncia prédio da Prevent sem alvará e com leitos improvisados

“Acabou de chegar uma denúncia para mim, encaminhada pelos médicos, que relatam que existe uma unidade de um prédio comercial que foi transformado em Unidade Hospitalar, sem o devido alvará, onde estão sendo encaminhados os pacientes que fazem tratamento paleativo”, disse.

De acordo com Morato, o prédio não tem elevador para comprovar macas. "Os pacientes são colocados no elevador sentados e encaminhados para leitos improvisados”, disse.



“Peço por favor que as autoridades verifiquem o que está acontecendo”, disse.

O que é uma CPI?

comissões parlamentares de inquérito (CPIs) são instrumentos usados por integrantes do Poder Legislativo (vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores) para investigar fato determinado de grande relevância ligado à vida econômica, social ou legal do país, de um estado ou de um município. Embora tenham poderes de Justiça e uma série de prerrogativas, comitês do tipo não podem estabelecer condenações a pessoas.



Os 15 médicos que fizeram a acusação trabalharam na Prevent Senior. Segundo eles, nove pacientes morreram, mas a pesquisa relata que foram apenas dois casos. Além disso, também dizem que foram coagidos a receitar remédios do chamado “Kit-COVID", sem consentimento de pacientes e familiares.Senadores ainda buscam investigar se esses estudos teriam sido usados pelo Ministério da Saúde por meio do "gabinete paralelo” do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).O requerimento de convocação de Bruna Morato foi apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE). Ela deve esclarecer hoje os detalhes do material aos parlamentares.