CPI da COVID ouve advogada de médicos que denunciam a Prevent Senior

O documento aponta que a operadora de planos de saúde ocultava mortes em um estudo com medicamentos sem eficácia contra o coronavírus, como a hidroxicloroquina. A advogada Bruna Morato, representante dos médicos que elaboraram um dossiê de denúncias contra a Prevent Senior, depõe nesta terça-feira (28/9) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado.









Na suposta série de mensagens apresentada como prova, aparece o diretor da Prevent, Fernando Oikawa, que diz: "Iremos iniciar o protocolo de HIDROXICLOROQUINA %2b AZITROMICINA. Por favor, NÃO INFORMAR O PACIENTE ou FAMILIAR, (sic) sobre a medicação e nem sobre o programa".





Senadores ainda buscam investigar se esses estudos teriam sido usados pelo Ministério da Saúde por meio do "gabinete paralelo” do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





CPI da COVID ouve nesta terça-feira (28/9) a advogada Bruna Morato (foto: Agência Senado/Reprodução) Durante depoimento à CPI na última quarta-feira (22/9), o diretor-executivo da operadora, Pedro Benedito Batista Jr. , chegou a admitir alteração da Classificação Internacional de Doença (CID) em prontuários médicos, mas negou as acusações contidas no dossiê, que classificou de “fraudulento”.





O requerimento de convocação de Bruna Morato foi apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE). Ela deve esclarecer hoje os detalhes do material aos parlamentares.