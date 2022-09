Ciro sobre Lula: 'Poder corruptor dele não tem limite. Não o conheço mais'

"O poder corruptor do Lula é uma coisa que não tem limite. Ele se tornou uma pessoa que eu não conheço mais. Um cara que eu tenho uma relação respeitosa, de amizade, de 30, 40 anos, mas que virou um corruptor sem reserva, nem limite de nada", afirmou Ciro.

A fala do pedetista foi em resposta a uma pergunta sobre o voto útil, que tem sido "pregado" para que as eleições sejam decididas no primeiro turno em favor de Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto.