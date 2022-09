Autor de impeachment de Dilma anuncia apoio a Lula no primeiro turno

Autor do impeachment contra a presidente Dilma Rousseff (PT), ao lado de Janaína Paschoal, o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano.

A declaração foi dada com exclusividade para o Estadão.

“Sem perspectiva de vitória da terceira via, é importante que Lula vença no primeiro turno, para impedir ação desesperada de Bolsonaro. Decidir por Lula é consequência de saber que assim se evitará ataques à democracia, à dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente, que, com certeza, sucederão com maior intensidade em novo mandato de Bolsonaro”, disse o jurista.