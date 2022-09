Bolsonaro fará lives diárias até o dia das eleições do primeiro turno

Presidente Jair Bolsonaro em live no Facebook (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nessa quarta-feira (21/9), que tentará fazer lives diárias às 19h até o dia das eleições do primeiro turno, 2 de outubro. O intuito é fortalecer a sua campanha eleitoral de reeleição. As lives do Bolsonaro já são uma tradição do seu mandato, mas, segundo ele, agora elas terão parte do tempo dedicado às questões eleitorais pelo Brasil.