Bolsonaro diz que discurso na ONU foi para 'mostrar o Brasil para o mundo'

Durante discurso na Assembleia, o presidente havia destacado o cenário econômico, que, segundo ele, é de avanço: "A passos largos para cooperação e desenvolvimento econômico". Além disso, evidenciou a queda da inflação, especialmente no reflexo do preço da gasolina. Durante a live, ao mencionar o assunto, Bolsonaro voltou a negar que tenha dado alguma "canetada" para promover a queda nos preços, e ressaltou a importância da redução.





"Isso tem ajudado, e muito, a diminuir a inflação, já está comprovado: teremos pelo terceiro mês consecutivo deflação no Brasil. Somando-se os três últimos meses, nunca houve deflação tão grande como foi visto no Brasil. Isso influencia no preço dos alimentos, de tudo", defendeu.





Lives diárias

Como uma das estratégias para fortalecer a campanha à reeleição, o chefe do Executivo ressaltou, ainda, que tentará realizar lives diárias às 19h até o domingo do primeiro turno das eleições. "Foi o que fizemos em 2018, e nos dedicamos para essas lives metade do tempo, pelo menos, para a questão de eleições pelo Brasil. E tivemos sucesso, fizemos uma enorme bancada de deputados federais, muitos deputados estaduais, o partido PSL se transformou em um grande partido. Depois apareceram alguns problemas, que não cabe discutir aqui", disse.





"Entendo que seja uma das eleições mais importantes da história do Brasil. Muita coisa em jogo, até pela polarização das mesmas. Cada um é livre para votar em quem bem entender, o voto é soberano, qualquer um vai lá na urna e digita seus candidatos", disse. O presidente ainda comentou que pretende realizar uma motociata em todo o Brasil no dia 1º de outubro, véspera do primeiro turno, "para colorir o país".