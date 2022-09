Após agressão a pesquisador Datafolha, Lira critica institutos de pesquisa

Arthur Lira usou as redes sociais para criticar institutos de pesquisa; para eles, os resultados diferentes entre um e um outro podem ser intencionais (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

Após a agressão ao pesquisador do instituto Datafolha , em Ariranha, São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) , usou as redes para criticar os institutos de pesquisa, na manhã desta quinta-feira (22/9).