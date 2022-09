Kalil em Uberlândia: 'Zema está enganando gente que precisa do SUS'

Kalil se encontrou com lideranças sindicais em Uberlândia (foto: Vinícius Lemos)

O candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD), disse que Romeu Zema (Novo) mente sobre construção de hospitais regionais por meio de parceria público-privadas (PPP). Ele esteve em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para reunião com sindicatos de trabalhadores de diversos setores nesta quinta-feira (22/9).













Questionado sobre as pesquisas que demonstram a possibilidade de um segundo turno entre ele e Zema, Kalil se mostrou confiante."O segundo turno está aí, inclusive numericamente. Hoje, é completamente viável. De mais a mais, a pesquisa está variando de nove a 30 pontos (de diferença). Nunca vi um negócio tão louco igual a pesquisa".





Sindicatos





Essa foi a segunda visita de Alexandre Kalil a Uberlândia em menos de dez dias. Na última semana ele compareceu ao município ao lado de Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa de Lula (PT) na disputa presidencial.





Depois da reunião com representantes sindicais de empregados do setores do comércio, serviços e indústria, Kalil seguiu para a cidade de Araguari.