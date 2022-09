Nelson Motta deixa de apoiar Ciro: 'União nacional em torno de Lula'

Jornalista afirmou acreditar que Ciro seja o mais preparado para governar, mas que agora vai votar em Lula (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press; Victor Hugo Cecatto/Divulgação; Miguel Schincariol/AFP) O jornalista Nelson Motta publicou uma carta aberta no Instagram, nesta sexta-feira (23/9), em que afirma que deixará de votar em Ciro Gomes (PDT) e vai digitar na urna o número do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto.









No entanto, Nelson faz também considerações sobre o cenário atual do Brasil. "Mas no Brasil de hoje são ladrões de verbas públicas pedindo ética na política, rachadistas e milicianos proclamando o fim da corrupção. Rôtos falando de ratos. Você não tem nada a ver com isso. Fica parecendo um ET pregando no deserto", disse se referindo à Ciro.





Nelson diz ainda que o país nunca esteve tão burro e tão surdo". "Posso estar errado, mas chegou a hora de tirar o time com dignidade e ajudar a mudar o rumo do país", diz ele em um dos trechos do texto.

Ao fim da publicação, o jornalista faz críticas às ações do Partido dos Trabalhadores, mas que concorda com amigos petistas. "Agora é hora de união nacional em torno de Lula. Para nos livrar do Inominável para sempre", declarou ele.





Veja a carta na íntegra