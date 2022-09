Lula e Ciro repudiam retirada de reportagens dos imóveis de Bolsonaro do ar

Lula e Ciro comentaram 'censura' contra matérias do UOL (foto: Ricardo Stukert/PT e PDT Divulgação)

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT) criticaram a decisão judicial envolvendo reportagens do UOL sobre as transações imobiliárias da família Bolsonaro em dinheiro vivo. Nesta sexta-feira (23/9), o desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, do TJDFT, atendendo a um pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), determinou a retirada do conteúdo do ar e das redes sociais.

O ex-presidente brincou com o assunto e ironizou a decisão do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios).





Justiça manda tirar do ar reportagens sobre imóveis dos Bolsonaros “Será que o Bolsonaro também vai querer colocar sigilo de 100 anos na matéria do UOL sobre compra de imóveis em dinheiro vivo?”, escreveu no Twitter.

Já Ciro Gomes, repudiou a atitude e chamou a retirada de “censura”. “Trata-se de um claro atentado à liberdade de imprensa, um ato de censura que relembra os tempos da ditadura. Tenho certeza de que essa equivocada liminar concedida pelo desembargador será cassada rapidamente”, afirmou.





Para Ciro, “nada vai conseguir ocultar a corrupção escancarada da família Bolsonaro”. “Basta lembrar que, segundo o DataFolha, 69% dos brasileiros consideram que há corrupção no governo”, concluiu.

O magistrado concedeu liminar (determinação provisória e urgente) nessa quinta (22/9), após os advogados de Flávio recorrerem de decisão da 4ª Vara Criminal de Brasília contrária aos pedidos do filho do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).