Pesquisa Atlas: Zema tem 13,7 pontos de vantagem sobre Kalil

Alexandre Kalil (PSD) tenta conquistar o posto de governador de Minas Gerais no pleito deste ano e Romeu Zema (Novo) tenta a reeleição (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O instituto Atlas/Arko divulgou nesta sexta-feira (23/09), nova pesquisa de intenção de votos para o governo de Minas Gerais. O levantamento mostra o governador Romeu Zema (Novo) na liderança com 46,2% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) com 32,5%.









Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 24 de agosto, Zema subiu três pontos percentuais. O governador estava com 43,2% das intenções de voto. Kalil tinha 33% no último levantamento. Carlos Viana, candidato do presidente Bolsonaro ao governo de Minas, caiu de 6,4% para 5,8%.





Votos em branco e nulo aparecem com 4%. Os que não souberam ou preferiram não responder são 9%.





Foram entrevistadas 3.025 pessoas por telefone entre os dias 16 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O levantamento tem 95% de confiança. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-01208/2022.

Lula lidera em Minas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua na liderança das intenções de voto entre os mineiros. A pesquisa Atlas/Arko mostrou que o petista cresceu três pontos, ficando com 48%. O presidente Jair Bolsonaro (PL) , no entanto, caiu três pontos, apresentando 39%.