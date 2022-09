Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima declaram apoio a Lula em suas redes sociais

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima declaram apoio a Luiz Inácio Lula da Silva no pleito deste ano (foto: Reprodução)

O casal de apresentadores Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima postou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (23/9), um vídeo no qual reproduz a letra "L" com os dedos, demonstrando apoio à candidatura presidenciável de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Ao som de "All you need is love", do grupo inglês Beatles, o casal simulou um coração com as mãos, seguido do "L".O candidato petista comentou com um emotion de coração na postagem.Os modelos e apresentadores passam a integrar um grupo de pessoas famosas que já declararam apoio ao petista.Fazem parte da lista atores e atrizes, como Letícia Sabatella, Camila Pitanga, Marietta Severo, Wagner Moura e Bruno Gagliasso; cantores, como Anitta, Chico Buarque, Pablo Vittar, Caetano Veloso, João Gordo e Gilberto Gil; e atletas e ex- esportistas, como Paulinho do Bayer Leverkusen, Carolina Solberg, do vôlei de praia, Raí e Walter Casagrande.