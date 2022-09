Lula no Ratinho: 'Bolsonaro não construiu p*rra nenhuma'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi sabatinado pelo apresentador Carlos Massa, mais conhecido pelo nome de Ratinho, no SBT. (foto: SBT/YouTube/Reprodução)

Na entrevista concedida esta noite (22/9) ao Programa do Ratinho, no SBT, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teceu críticas à decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de acabar com o programa "Minha Casa, Minha Vida" e criar "A Casa Verde e Amarela", que recentemente teve 90% do orçamento cortado, o que paralisou 140 mil obras."Não construiu p*rra nenhuma. O cara só falou", reclamou o candidato petista ao apresentador, que minimizou a fala do candidato afirmando que os dois anos da pandemia dificultaram o avanço do programa.Lula se comprometeu, caso seja eleito, a retomar o projeto habitacional da sua gestão."Eu quero construir casa para o povo pintar do jeito que quer", afirmou o presidenciável, em alulão ao nome dado ao programa de Bolsonaro.Carlos Massa, nome do apresentador Ratinho, realizou, ao longo dos últimos dias, uma série de entrevistas com cerca de 30 minutos com os candidatos à presidência da República.