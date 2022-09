Lula no Ratinho: 'Eu acho que o Ciro tá surtando'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no programa do Ratinho, no SBT, nesta quinta-feira (22/9) (foto: Reprodução/SBT)

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas a seu oponente nas eleições deste ano, Ciro Gomes (PDT). Durante sabatina com Ratinho, exibidanesta quinta-feira (22/9) no SBT, o petista alegou que o concorrente “está surtando” com a proposta de acabar com as dívidas dos brasileiros.