Lula defende financiamento do BNDES na Venezuela: 'Exporta engenharia'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da série "Encontros com Ratinho", nesta quinta-feira (22/9) (foto: Reprodução/SBT)

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em outros países, como a Venezuela. Durante a sabatina com Ratinho, no SBT, nesta quinta-feira (22/9), o ex-presidente apontou que esta ação foi necessária para que o Brasil recebesse também investimentos de fora.