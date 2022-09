Lula no Ratinho: 'Já tomamos uma cachacinha juntos'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sabatina com Ratinho, nesta quinta-feira (22/9) (foto: Reprodução/SBT) Durante uma sabatina no “Encontros com Ratinho”, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou o apresentador de uma “cachacinha” que já tomaram juntos. Em um clima descontraído, Ratinho chegou a perguntar se o líquido na garrafinha que o petista carrega nos comícios é realmente só água.









Lula também relembrou de alguns momentos com o jornalista, incluindo uma história com Jô Soares, que morreu em agosto deste ano. “Vou te contar uma história que você não sabe. Você foi na Granja do Torto, levou Bruno e Marrone para comer e por conta daquilo eu tinha uma entrevista com Jô Soares, ele brigou comigo porque você chegou primeiro e nunca mais me convidou para o programa dele”, contou.





Em seguida, Ratinho questiona: “Eu quero saber uma coisa: aquela garrafinha é água que tem lá ou tem uma cachacinha?”. Sem saber o que o apresentador estava se referindo, ele explicou que era a que ele carrega em comício. “Aquilo é água. Estou fazendo tratamento com fonoaudióloga porque estou fazendo muito comício e minha voz está ficando ruim, hoje ela tá boa”, disse o ex-presidente.





No entanto, ele aponta que gosta da bebida e relembrou de momentos com o jornalista. “Mas eu gosto de uma cachacinha, nós já tomamos junto na casa lá do alto da Lapa onde comi a melhor rabada”, afirmou.

A série “Encontros com Ratinho” já entrevistou também outros presidenciáveis, como Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), e Simone Tebet (MDB). Ao final da entrevista com Lula, o candidato ainda reforçou que o apresentador foi respeitoso com todos candidatos.