Lula sobre Bolsonaro: 'Sabe que vai perder e tá arrumando desculpa'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Ipatinga, nesta sexta-feira (23/9) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apontou que o motivo pelo qual Jair Bolsonaro (PL) ataca as urnas eletrônicas é porque ele “sabe que vai perder”. Em Ipatinga, no Vale do Aço, nesta sexta-feira (23/9), o petista ainda afirmou que o atual chefe do Executivo brasileiro “imita” o ex-presidente estadunidense Donald Trump.