Qual é o número de Tebet para presidente nas eleições de 2022?

Tebet foi deputada estadual, secretária de Governo e vice-governadora em Mato Grosso do Sul (foto: Reprodução/Senado Federal)

A senadora Simone Tebet (MDB) concorre à Presidência da República pela primeira vez, com o número 15. Se não for eleita, vai ficar sem um cargo eletivo pela primeira vez desde 2003.

Nasceu no município de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, onde foi prefeita de 2005 a 2010. A política, de 52 anos, é filha do ex-senador Ramez Tebet e também ocupou os cargos de deputada estadual, secretária de Governo e vice-governadora.

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) teve o registro deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 30 de junho de 1981 e tem como atual presidente o deputado federal por São Paulo Baleia Rossi. Até 2017, a sigla era denominada PMDB.

Eleições 2022

Dia e horário de votação: O primeiro turno ocorre no domingo dia 2 de outubro das 8h às 17h, no horário de Brasília. O segundo turno, caso necessário, será no dia 30/10.

Onde votar: O eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar". Fizemos uma matéria com um passo a passo de como justificar ausência no dia da votação.

Quem deve votar: Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30/10 em caso de segundo turno. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

Ordem para votar: Deputado federal - quatro dígitos Deputado estadual ou distrital - cinco dígitos Senador - três dígitos Governador - dois dígitos Presidente - dois dígitos