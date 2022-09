Simone Tebet: 'Eu sou a única que tem condições de derrotar Lula'

Segundo a candidata, tanto Lula quanto Bolsonaro já bateram no teto eleitoral, e tentam atrair os eleitores "há 60 dias". A senadora defendeu ainda que os dois adversários disputam por ideologia, mas que isso "não enche a barriga de ninguém" e que ambos não apresentam propostas reais.

Lula "foge do debate"





Questionada sobre os esforços da campanha de Lula para atrair seus eleitores, uma das estratégias para a reta final, Tebet disse que o petista "é um ex-presidente que não se apresenta, que foge do debate, e ainda quer ganhar no primeiro turno dizendo o seguinte: 'nós precisamos acabar com essa eleição diante dessa polarização ideológica'. Ora, mas ele faz parte dessa polarização, alimenta essa polarização para não deixar - como tentaram não deixar - que candidaturas do centro democrático se apresentassem ao Brasil".